Убивший чужую собаку в ТиНАО приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сергей Пай, который украл и убил чужую собаку в ТиНАО, приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

С учетом доказательств, представленных стороной обвинения, 67-летний мужчина признан виновным в краже и жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Установлено, что 7 ноября 2025 года Пай находился около гаражного бокса на улице Флотской. Там он похитил принадлежавшую местному жителю собаку породы бордер-колли по кличке Сима и, посадив ее к себе в машину, скрылся. Позднее мужчина вывез животное в безлюдное место, где убил с помощью ножа и молотка.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали мужчину за жестокое обращение с животным. Заявление поступило от местной жительницы, которая рассказала, что злоумышленник избил собаку на территории пункта приема металлолома в поселке Томилино.

Сам задержанный пояснил, что собака якобы напала на принадлежащую ему домашнюю птицу, из-за чего он несколько раз ударил ее деревянным бруском. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.