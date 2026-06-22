Иран заявил о разблокировке своих активов на 12 млрд долларов

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Тегеран и Вашингтон достигли окончательной договоренности о разблокировке замороженных иранских активов на сумму 12 миллиардов долларов. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф изданию Reuters.

Политик подтвердил согласование итогового документа в ходе встреч делегаций США и Ирана в Швейцарии.

Отмечается, что сторонам удалось окончательно урегулировать вопрос подписания соглашения о возврате Тегерану доступа к активам, которые ранее были заморожены на зарубежных счетах.

До этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию, разрешающую операции с иранской нефтью до 21 августа 2026 года. Речь идет о переработке, продаже, доставке и разгрузке сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов из страны.