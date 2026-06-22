Al Mayadeen: Иран требует от Трампа извинений после его угроз

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Делегация Ирана заявила, что не собирается продолжать переговоры с представителями США в Швейцарии, пока не получит извинений от американского президента Дональда Трампа за высказанные им угрозы во время встреч дипломатов. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Журналисты добавили, что теперь иранские чиновники настаивают не только на прекращении боевых действий в Ливане, но и на выводе израильских войск из Южного Ливана.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп во время беседы с чиновниками из Ирана пригрозил уничтожить их страну, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Он также призвал Иран остановить "своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане", пригрозив в противном случае новыми ударами по республике.

Переговоры Вашингтона и Тегерана по мирному соглашению начались в Швейцарии 21 июня. В консультациях участвуют делегации из США и Ирана, а также посредники в виде Пакистана и Катара.

В ходе консультаций США и Иран договорились об уменьшении уровня обогащения запасов урана, которые есть у Исламской Республики. Кроме того, Иран согласился не вводить в ближайшие 60 дней транзитные пошлины для судов, которые следуют через Ормузский пролив.

Однако позже иранская делегация отказалась от продолжения четырехсторонних переговоров на фоне заявлений Трампа. По информации СМИ, продолжения технических консультаций по меморандуму США и Ирана больше не ожидается.