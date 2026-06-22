Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:33

Политика
Главная / Новости /

Al Mayadeen: Иран требует от Трампа извинений после его угроз

Иран потребовал от Трампа извинений для продолжения переговоров

Фото: whitehouse.gov

Делегация Ирана заявила, что не собирается продолжать переговоры с представителями США в Швейцарии, пока не получит извинений от американского президента Дональда Трампа за высказанные им угрозы во время встреч дипломатов. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Журналисты добавили, что теперь иранские чиновники настаивают не только на прекращении боевых действий в Ливане, но и на выводе израильских войск из Южного Ливана.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп во время беседы с чиновниками из Ирана пригрозил уничтожить их страну, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Он также призвал Иран остановить "своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане", пригрозив в противном случае новыми ударами по республике.

Переговоры Вашингтона и Тегерана по мирному соглашению начались в Швейцарии 21 июня. В консультациях участвуют делегации из США и Ирана, а также посредники в виде Пакистана и Катара.

В ходе консультаций США и Иран договорились об уменьшении уровня обогащения запасов урана, которые есть у Исламской Республики. Кроме того, Иран согласился не вводить в ближайшие 60 дней транзитные пошлины для судов, которые следуют через Ормузский пролив.

Однако позже иранская делегация отказалась от продолжения четырехсторонних переговоров на фоне заявлений Трампа. По информации СМИ, продолжения технических консультаций по меморандуму США и Ирана больше не ожидается.

Трамп предупредил, что США будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика