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Tasnim: Иран принял решение не продолжать переговоры в Швейцарии

Иран отказался продолжать переговоры в Швейцарии

Фото: depositphotos/lkpro

Иранская делегация отказалась от продолжения четырехсторонних переговоров в швейцарском Бюргенштоке на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Tasnim со ссылкой на источник.

По информации журналистов, Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через посредников в лице Катара и Пакистана, однако это не принесло никаких результатов.

В ходе консультаций Иран призвал ускорить разблокировку замороженных активов республики и выдачу разрешений на экспорт нефти, а также выразил протест против нарушения США обязательств в рамках меморандума и подчеркнул, что переговоры по ядерным вопросам напрямую зависят от соблюдения мирного соглашения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, после срыва политического этапа переговоров технических консультаций по меморандуму США и Ирана больше не ожидается.

Ранее Трамп во время беседы с чиновниками из Ирана пригрозил, что он уничтожит их страну, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Он также призвал Иран остановить "своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане", пригрозив в противном случае новыми ударами по республике.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум. Затем США и Иран договорились об уменьшении уровня обогащения запасов урана, которые есть у Исламской Республики.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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