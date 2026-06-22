США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа 2026 года

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию, разрешающую операции с иранской нефтью до 21 августа 2026 года. Об этом сообщается в обнародованном документе ведомства.

Речь идет о переработке, продаже, доставке и разгрузке сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов из Ирана, включая сделки с судами, заблокированными в рамках санкционных режимов США.

Также в документе отдельно прописано, что разрешенные операции касаются импорта нефти, продукции из нее и различных нефтепродуктов иранского происхождения в Штаты, если это нужно для продажи, доставки или разгрузки в рамках лицензии. При этом платежи за покупку нефти из Ирана могут осуществляться в долларах США.

Послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху недавних переговоров между Вашингтоном и Тегераном, указал глава американского Минфина Скотт Бессент на своей странице в соцсети X.

"В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии Иран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и допустить инспекторов МАГАТЭ в страну", – добавил Бессент.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился еще в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. Лишь 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

Затем США и Иран договорились об уменьшении уровня обогащения запасов урана, которые есть у Исламской Республики. Позже, на переговорах в Швейцарии, Тегерану удалось достичь определенного прогресса. Речь шла не только о лицензиях на продажу нефти из Ирана, но и о разблокировке замороженных активов республики.



Также стороны переговоров договорились о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями. Стороны продолжат технические переговоры в Швейцарии по всем вопросам до конца текущей недели.

