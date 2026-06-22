МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии

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Ирану удалось достичь определенного прогресса на переговорах с делегацией США в Швейцарии. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Он уточнил, что переговоры длились около 18 часов, текст достигнутых договоренностей представят посредники в лице Катара и Пакистана. По словам Багаи, Тегерану удалось добиться выдачи лицензий на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов республики в качестве основных условий для перехода к переговорам об окончательном соглашении с США.

Помимо этого, участники переговоров приняли решение о создании механизма для обеспечения безопасного прохождения судов через Ормузский пролив. Технические команды США и Ирана продолжат консультации 22 июня, добавил Багаи.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X подтвердил снятие ограничений на экспорт иранской нефти и разморозку ряда активов. Он также заявил о запуске масштабного плана реконструкции и развития Ирана.

Переговоры Вашингтона и Тегерана по мирному соглашению начались в Швейцарии 21 июня. В ходе консультаций США и Иран также договорились об уменьшении уровня обогащения запасов урана, которые есть у Исламской Республики.

Ранее СМИ сообщали, что делегация Ирана не собирается продолжать переговоры с представителями США в Швейцарии, пока не получит извинений от американского президента Дональда Трампа за высказанные им угрозы во время встреч дипломатов.

Так, во время беседы с чиновниками из Ирана Трамп пригрозил уничтожить их страну, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Он также призвал Иран остановить "своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане", пригрозив в противном случае новыми ударами по республике.