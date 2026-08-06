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06 августа, 17:27

Шоу-бизнес

Экс-солистка "Тутси" Мария Вебер объяснила свою критику шоу-бизнеса

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Кашаев Павел

Бывшая солистка группы "Тутси" Мария Вебер в рамках шоу "Ваша Наташа" прокомментировала свою критику в адрес коллег по сцене.

Певица призналась, что действительно позволяла себе резкие замечания о выступлениях Люси Чеботиной и Филиппа Киркорова, а некоторые номера сравнивала с фрик-шоу. По словам артистки, ее возмущали отдельные детали образов.

"Действительно были номера какие-то... Я эстет, люблю, когда все красиво. И, может быть, мне не понравился костюм Филиппа Киркорова с накладными ягодицами. Порой меня бомбит, я могу написать что-то дерзкое, но сейчас я уже не вспомню", – пояснила исполнительница.

Кроме того, экс-солистка "Тутси" назвала кринжем музыку, которую слушает ее 19-летний сын Оскар.

Ранее певица Юлия Савичева сказала, что больше не будет вести личный блог из-за критики ее внешности и творчества. Это решение поддержал ее коллега Илья Гуров. Он считает, что Савичева – яркий пример того, как не нужно бояться держаться за прошлый образ, "идти на поводу у аудитории и ломать себя".

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