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06 августа, 17:26

Шоу-бизнес

A$AP Rocky подтвердил, что Рианна работает над новой музыкой

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Anthony Behar

Рэпер A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) рассказал в интервью шоу The Jason Lee Show, что его супруга Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти) сейчас находится в студии звукозаписи и работает над новыми треками.

Музыкант рассказал, что его жена уже занимается студийной работой. Он указал на то, что она серьезно настроена на работу и уделяет этому много времени. Конкретных сроков или подробностей о выходе новых треков он не назвал.

Последний альбом Рианны, Anti, вышел в 2016 году. Все это время поклонники ждут возвращения певицы.

Ранее появились слухи о том, что Рианна ждет четвертого ребенка – поводом стала фотография папарацци. Пользователи соцсетей обратили внимание на ее фигуру и заподозрили беременность. Впрочем, другие подписчики заметили, что певица просто еще не восстановилась после рождения дочери.

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