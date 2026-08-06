Путин постановил создать в Якутии и Смоленской области кластер по огранке алмазов

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Владимир Путин подписал указ о создании кластера по огранке алмазов на территориях Республики Саха (Якутия) и Смоленской области. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что указ вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Оператором кластера определено акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт". Компания будет уполномочена на подготовку заключений о соответствии или несоответствии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критериям включения в реестр, а также на организацию взаимодействия участников кластера с субъектами добычи природных алмазов.

Ранее алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата был обнаружен в Архангельской области. Его добыли на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба. Это первый камень более 50 каратов, найденный в 2026 году.

Специалисты отнесли его ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Данная разновидность составляет менее 1% природных алмазов.