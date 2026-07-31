The Times: Рианна осталась единственным живым национальным героем Барбадоса

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Певица Рианна осталась единственным ныне живущим обладателем государственного титула национального героя Барбадоса. Об этом сообщает The Times.

Звание национального героя было присвоено артистке в 2021 году, когда Барбадос перешел к республиканской форме правления. Так власти отметили ее мировые достижения и вклад в развитие острова. До недавнего времени этот титул также носил легендарный крикетист сэр Гарфилд Соберс, но он скончался 17 июля в возрасте 89 лет, не дожив 11 дней до 90-летия.

29 июля на стадионе "Кенсингтон-Овал" в Бриджтауне прошли похороны Соберса под названием "Овация Барбадоса". Рианна присутствовала на церемонии. Вместе с ней проститься со спортсменом пришли звезды крикета Брайан Лара и сэр Клайв Ллойд, родственники Соберса и жители острова.

Соберса считают одним из величайших универсальных игроков в истории крикета. За сборную Вест-Индии он провел 93 тестовых матча и набрал более восьми тысяч очков. Установленный им рекорд продержался 36 лет. Государственный титул ему присудили в 1998 году.

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