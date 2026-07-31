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31 июля, 16:49

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The Times: Рианна осталась единственным живым национальным героем Барбадоса

Рианна осталась единственным живым национальным героем Барбадоса

Фото: legion-media.com/Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

Певица Рианна осталась единственным ныне живущим обладателем государственного титула национального героя Барбадоса. Об этом сообщает The Times.

Звание национального героя было присвоено артистке в 2021 году, когда Барбадос перешел к республиканской форме правления. Так власти отметили ее мировые достижения и вклад в развитие острова. До недавнего времени этот титул также носил легендарный крикетист сэр Гарфилд Соберс, но он скончался 17 июля в возрасте 89 лет, не дожив 11 дней до 90-летия.

29 июля на стадионе "Кенсингтон-Овал" в Бриджтауне прошли похороны Соберса под названием "Овация Барбадоса". Рианна присутствовала на церемонии. Вместе с ней проститься со спортсменом пришли звезды крикета Брайан Лара и сэр Клайв Ллойд, родственники Соберса и жители острова.

Соберса считают одним из величайших универсальных игроков в истории крикета. За сборную Вест-Индии он провел 93 тестовых матча и набрал более восьми тысяч очков. Установленный им рекорд продержался 36 лет. Государственный титул ему присудили в 1998 году.

Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл во время съемок австралийского кулинарного шоу MasterChef попросила ведущую обращаться к ней без титула. На вопрос, можно ли называть ее герцогиней, она попросила ограничиться именем. Это произошло на фоне сообщений о том, что команда герцогини специально просила не использовать в промо шоу титулы и слово "королевский".

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