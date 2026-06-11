Радиостанция "Судного дня" выпустила в эфир две шифровки из 2021 года

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УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", повторила два сообщения из 2021 года. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает действия устройства.

Первую шифровку можно было услышать в 10:56 по московскому времени. В ней прозвучало слово "шарфотол". Второе сообщение – "медиумизм" – проследовало в 13:05 по московскому времени.

Слово "шарфотол" было передано в радио 18 августа 2021 года, а "медиумизм" – 10 сентября того же года.

Ранее радиостанция "Судного дня" передала в эфир три новых сообщения. Через нее прозвучали слова "паранойя", "вигвам" и "оттягивание". Их можно было услышать 28 мая.

Кроме того, радиостанция передала сообщение "суперзвезда". Слово можно было услышать в 11:28 14 мая.

