11 июня, 18:04Технологии
Радиостанция "Судного дня" выпустила в эфир две шифровки из 2021 года
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УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", повторила два сообщения из 2021 года. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает действия устройства.
Первую шифровку можно было услышать в 10:56 по московскому времени. В ней прозвучало слово "шарфотол". Второе сообщение – "медиумизм" – проследовало в 13:05 по московскому времени.
Слово "шарфотол" было передано в радио 18 августа 2021 года, а "медиумизм" – 10 сентября того же года.
Ранее радиостанция "Судного дня" передала в эфир три новых сообщения. Через нее прозвучали слова "паранойя", "вигвам" и "оттягивание". Их можно было услышать 28 мая.
Кроме того, радиостанция передала сообщение "суперзвезда". Слово можно было услышать в 11:28 14 мая.