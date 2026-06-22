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22 июня, 16:12

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Ученый Корженков объяснил серию землетрясений в Крыму разрядкой тектонических напряжений

Ученый объяснил серию землетрясений у берегов Крыма

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Серия землетрясений у берегов Крыма связана с разрядкой накопившихся тектонических напряжений, заявил в беседе с ТАСС заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрей Корженков.

"Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма, Кавказа, тем это лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается", – уверен ученый.

По его словам, подобная ситуация является типичной для данных регионов, так как они оба относятся к сейсмоактивной зоне. При этом полуостров связан с Кавказом горной системой, а контакт этих структур с впадиной Черного моря как раз и является сейсмогенерирующей зоной.

Небольшие землетрясения на этой территории происходят регулярно. При этом в 1927 году они были сильными – с магнитудой 6 и 6,8 и интенсивностью 9 баллов.

Ранее, утром 22 июня, в Черном море у берегов Севастополя зафиксировали 7 землетрясений. Два наиболее сильных толчка ощущались на суше и сопровождались форшоками и афтершоками. Обращений от жителей и информации о разрушениях не поступало. Объекты инфраструктуры Севастополя продолжили работать в штатном режиме.

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