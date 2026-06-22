Уникальный пешеходный маршрут по центру Москвы создан ко Дню памяти и скорби

Фото: пресс-служба ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства"

Ко Дню памяти и скорби в Москве создали уникальный пешеходный маршрут по центру города, посвященный героям и маршалам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

За разработку отвечали специалисты комплекса городского хозяйства. Они, в частности, установили по всему маршруту указатели с QR-кодами, с помощью которых горожане смогут узнать историческую справку о месте и связанных с ним людях.

Дорога стартует на улице 10-летия Октября вблизи станции метро "Спортивная", откуда за пять минут можно дойти до школы № 171, в которой учился Герой Советского Союза, танкист Владимир Чхаидзе. В октябре 1943 года его батальон, успешно переправившись через Днепр, отражал контратаки противника и уничтожал вражескую технику. В одном из боев танк Чхаидзе был подбит, однако, несмотря на это, экипаж, включая командира, продолжал сражаться. За свой подвиг танкист был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и ордена Ленина.

Следующей точкой маршрута является памятник медикам – героям Великой Отечественной войны, расположенный на территории Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Монумент посвящен студентам и сотрудникам, работавшим в госпиталях и поспособствовавшим возвращению в строй более 70% раненых и 90% больных солдат.

Всего за годы войны орденами и медалями были отмечены 116 тысяч медицинских работников, из которых 47 стали Героями Советского Союза, включая 17 женщин. Путь до этой остановки займет 15 минут.

Затем маршрут продолжится по переулку Хользунова, где нужно будет дойти до дома 14, строения 1. Здесь располагалась Военная академия, в которой обучались маршалы Советского Союза Леонид Говоров и Матвей Захаров. Путь сюда займет 12 минут.

Говоров руководил обороной Москвы и операцией по прорыву блокады Ленинграда. Он также участвовал в разработке операции "Искра". За свои заслуги маршал был удостоен ордена "Победа", пяти орденов Ленина и множества других высоких государственных наград.

Захаров, в свою очередь, принимал участие в ключевых сражениях Великой Отечественной войны и разработал свыше 20 успешных операций. После войны он занимал должность начальника. После войны он стал начальником Генерального штаба и первым заместителем министра обороны СССР. За свои подвиги получил пять орденов Ленина и четыре ордена Красного Знамени.

После горожанам предлагается пройти до дома 8 в переулке Хользунова. Там находится школа, где учился Герой Советского Союза Борис Дмитриевский. Он был выдающимся командиром и участвовал в освобождении Минска и Вильнюса. В феврале 1945 года рота Дмитриевского прорвала оборону врага в Бишофсвальде, а в марте заняла станцию Шюбен-Цанов. В этом же месяце военный погиб, защищая командира бригады и разгромив колонну противника. Время в пути до школы составит 3 минуты.

Маршрут завершается у здания Военного университета имени князя Александра Невского на Комсомольском проспекте. На фасаде этого учебного заведения установлена мемориальная доска, посвященная морякам отдельного морского отряда, которые защищали столицу в 1941 году. Более 450 тысяч военнослужащих, среди которых было 50 тысяч участников битвы за Москву, внесли неоценимый вклад в Победу. До университета можно дойти за 3 минуты.

В День памяти и скорби в мегаполисе приготовили обширную программу мероприятий, которые пройдут на площадках проекта "Лето в Москве". Например, сеть кинотеатров "Москино" запланировала показ альманаха "Наследники Победы" (2025 года) режиссера Дарьи Беднарской.

Еще один показ пройдет в парке "Зарядье". В 21:45 там покажут ленту "Офицеры" (1971 года), повествующую о судьбах двух боевых товарищей, чья миссия заключается в защите Родины.