Жительница Челябинска сожгла квартиру по требованию мошенников и сняла это на камеру

В Челябинске женщина под кураторством мошенника сожгла квартиру, сообщила противопожарная служба региона.

Возгорание произошло по улице Молодогвардейцев, из задымленного дома эвакуировали десять человек. В результате случившегося никто не пострадал, однако одна из квартир сильно выгорела – именно ее хозяйка устроила пожар.

По данным Baza, незадолго до этого женщина опубликовала в домовом чате видео, на котором видно, как она поджигает кровать под чужим руководством. Мужчина, который говорил ей, что делать, просит подбросить в огонь бумаги и ждать еще минимум 5 минут. Однако квартира заполнилась дымом, женщине стало плохо, и она убежала. При этом злоумышленник продолжает требовать, чтобы пострадавшая оставалась на месте.

В полиции пострадавшая от мошеннических действий призналась, что перевела злоумышленнику 40 тысяч рублей. Квартиру она подожгла, потому что ей пообещали, что она получит страховую выплату. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Москве активизировались мошенники, использующие схему с поддельными чатами от имени медицинских учреждений и ЕМИАС. Потенциальную жертву приглашают в чат, в котором подставные аккаунты создают видимость оживленного общения. Далее под видом актуализации электронных медкарт или подтверждения социальных льгот злоумышленники запрашивают у человека паспортные данные, СНИЛС и СМС‑код.

