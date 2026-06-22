В Госдуме раскритиковали предложение изъять вклады из банков

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Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков раскритиковал идею изъятия вкладов россиян из банков. Об этом парламентарий заявил в беседе с RTVI.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил изъять вклады, так как эти деньги якобы "не работают". По словам политика, всего в российских банках лежат 67 триллионов рублей накоплений физлиц и еще 63 триллиона средств, накопленных предприятиями.

"Просто смысла нет. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее – это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций", – сказал Аксаков.

По словам парламентария, если заморозить или отнять эти средства, то экономика лишится этих денег. В этом не заинтересовано ни правительство, ни бизнес, уверен депутат.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов уже называл фейковыми вбросами сообщения о планах повышения налогов для граждан и заморозки их вкладов, которые якобы есть у государства. Российской экономике, по его словам, требуются другие меры, а именно создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

