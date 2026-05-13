Силуанов назвал фейками повышение налогов и заморозку вкладов россиян

Предложения о повышении налогов для граждан и заморозке их вкладов не рассматриваются, заявил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с РИА Новости.

Соответствующие слухи ранее появились в Сети.

"Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", – указал Силуанов.

Российской экономике, по его словам, требуются другие меры, а именно создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Например, министерство работает с расходной частью федерального бюджета, чтобы сделать его более сбалансированным.

"Задача непростая, но будет выполнена", – сказал министр.

Он добавил, что в стране снижается инфляция, а значит, снижаются и процентные ставки. Перед Минфином стоит задача перейти к сбалансированному росту без "бюджетных накачек".

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина указывала, что рецепт ускорения экономического роста кроется не в мягкой денежно-кредитной политике, а в стимулах для производительности труда. Она добавляла, что вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более одного процентного пункта.

