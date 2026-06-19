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19 июня, 12:51

Безопасность

В Москве мошенники стали создавать фейковые чаты от имени поликлиник

Фото: depositphotos/dedivan1923

В Москве мошенники начали создавать фейковые чаты от имени поликлиник и единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Как рассказали в департаменте, жертву добавляют в группу, где с помощью подставных аккаунтов имитируется активная переписка. Затем под предлогом "актуализации электронных медкарт" или "подтверждения льгот" у человека требуют данные паспорта и СНИЛС, а также код из СМС. Аферисты уверяют, что без этих действий пациент якобы потеряет возможность записываться на прием к врачу.

"Не ведитесь! На самом деле код даст преступникам доступ к вашему личному кабинету на портале "Госуслуги", – рассказали в Депздраве.

В ведомстве напомнили, что сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают по телефону или в мессенджере личные данные и коды из СМС.

Вместе с тем киберпреступники стали предлагать россиянам получить фейковые стипендии и гранты дистанционно – через неофициальные приложения и сайты. Под предлогом выплат злоумышленники переводят жертв на интернет-ресурсы, похожие на госсервисы, где люди заполняют анкеты и вводят данные карты, после чего информация попадает к аферистам.

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