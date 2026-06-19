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19 июня, 08:43

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МВД: мошенники начали обманывать россиян с помощью чат-ботов по выводу денег

Россиян предупредили о мошенничестве с чат-ботами по выводу денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России мошенники начали обманывать граждан, предлагая после выполнения легких заданий регистрироваться в специальных чат-ботах для вывода денег. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

"После выполнения простых заданий мошенники направляют соискателя в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок. На экране появляются "баланс", "доход" и даже суммы в долларах", – рассказали в ведомстве.

Однако вывести деньги не получатся. Бот сообщает, что выплаты доступны только в рублях, но механизма конвертации там нет. Заработка в действительности тоже не существует, потому что цифры на экране нужны, чтобы убедить жертву заплатить "комиссию", пройти "верификацию" или внести очередной платеж, пояснили в УБК.

Ранее в МВД предупредили о распространении вредоносного программного обеспечения под видом "официального антивируса" от канала "Вестник Киберполиции России". Аферисты обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств, однако подразделения министерства не занимаются разработкой антивирусных приложений.

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