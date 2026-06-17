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17 июня, 06:37

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Эксперт Кучава: мошенники обманывают россиян с просьбой присмотреть за сумкой

Россиян предупредили о мошенничестве с багажом на вокзале

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мошенники начали обманывать россиян на вокзалах, прося временно присмотреть за сумкой. После возвращения аферисты обвиняют людей в краже ценных вещей и требуют компенсацию, рассказал эксперт "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава.

Он уточнил, что по возвращении мошенник может прийти с агрессивным сообщником, выступающим в роли "свидетеля". Злоумышленники будут заявлять, что из сумки якобы пропал дорогой гаджет или крупная сумма денег.

"Мошенники начинают оказывать жесткое моральное давление, обвинять присмотревшего в воровстве и угрожать полицией. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации", – цитирует эксперта ТАСС.

Кучава посоветовал гражданам в подобных ситуациях вежливо, но твердо отказываться от какого-либо присмотра за чужими вещами.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества с предложениями о работе за рубежом. Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе "оформления".

Мошенники также начали продавать россиянам несуществующие туры и создавать в соцсетях страницы "клубов путешествий". Такая активность аферистов связана с ростом популярности походов и туризма.

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