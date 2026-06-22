Десятое за день землетрясение произошло у берегов Севастополя

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Новое землетрясение произошло в Черном море у берегов Севастополя. Оно стало десятым за день, рассказала РИА Новости замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

"Три из них были ощутимые", – уточнила она.

Бондарь отметила, что последнее землетрясение было зафиксировано в 14:07 по московскому времени энергетическим классом 10.4. Его магнитуда составила 4,1 балла.

Утром 22 июня в Черном море у берегов Севастополя зафиксировали семь землетрясений. Два наиболее сильных толчка ощущались на суше и сопровождались форшоками и афтершоками. Обращений от жителей и информации о разрушениях не поступало. Объекты инфраструктуры Севастополя продолжили работать в штатном режиме.

Ученый Андрей Корженков связал серию землетрясений с разрядкой накопившихся тектонических напряжений. По его словам, подобная ситуация является типичной для данного региона, так как он относится к сейсмоактивной зоне.

