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22 июня, 16:36

Происшествия

Десятое за день землетрясение произошло у берегов Севастополя

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Новое землетрясение произошло в Черном море у берегов Севастополя. Оно стало десятым за день, рассказала РИА Новости замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

"Три из них были ощутимые", – уточнила она.

Бондарь отметила, что последнее землетрясение было зафиксировано в 14:07 по московскому времени энергетическим классом 10.4. Его магнитуда составила 4,1 балла.

Утром 22 июня в Черном море у берегов Севастополя зафиксировали семь землетрясений. Два наиболее сильных толчка ощущались на суше и сопровождались форшоками и афтершоками. Обращений от жителей и информации о разрушениях не поступало. Объекты инфраструктуры Севастополя продолжили работать в штатном режиме.

Ученый Андрей Корженков связал серию землетрясений с разрядкой накопившихся тектонических напряжений. По его словам, подобная ситуация является типичной для данного региона, так как он относится к сейсмоактивной зоне.

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