HR-эксперт Лоикова: отъезд во время удаленки может привести к увольнению

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Путешествие или любой отъезд во время удаленной работы может привести к увольнению. Об этом изданию "Абзац" заявила карьерный консультант Зулия Лоикова.

По ее словам, основанием для такого решения руководства станет банальное нарушение условий трудового договора. Если в документе указан адрес, по которому сотрудник должен находиться, а он без предупреждения уезжает в другое место, работодатель может это расценить как изменение условий труда в одностороннем порядке.

Такие действия сотрудника являются рискованными, потому что в поездке могут возникнуть проблемы со связью, смена часового пояса, отсутствие необходимого рабочего пространства, срывы сроков по проектам, выпадение из рабочего процесса и отсутствие интернета. В этом случае у начальства появится основание для претензий и увольнения, подчеркнула Лоикова.

Она уточнила, что уволить могут по статье 312.8 ТК России ("Дополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным работником"), однако сам факт поездки не ведет к увольнению автоматически. Работодателю нужно доказать, что из-за смены места работы возникли реальные препятствия для выполнения обязанностей.

Иногда, продолжила специалист, в договоре могут быть прописаны дополнительные условия, например обязанность уведомлять начальство о длительных отъездах. Нарушение этих пунктов тоже является аргументом для руководства. Однако увольнение – это всегда крайняя мера, отметила собеседница издания. Сначала работнику делается замечание или выговор.

"Работодатель может применить дисциплинарное взыскание за нарушение условий трудового договора и потребовать вернуться. Если же нарушения повторяются или последствия серьезные, которые ведут к систематическим срывам сроков или значительному ущербу, работодатель переходит уже к увольнению", – сказала она.

Лоикова добавила, что поездку лучше обсудить с начальством заранее: написать руководителю и объяснить свои планы. В некоторых случаях можно договориться и оформить временный перевод. Также следует фиксировать общение и сохранять переписку о согласовании отъезда, так как это будет аргументом в случае спора с работодателем.

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