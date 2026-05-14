Россиян предупредили о сокращении удаленной работы

В условиях снижения ВВП и высокой ключевой ставки, ограничивающих доступ к внешнему финансированию, российские компании будут усиливать взаимодействие сотрудников и сокращать долю удаленной работы. Об этом рассказала руководитель управления персонала одной из организаций Дарья Самойлова в беседе с "Газетой.ру".

К ноябрю 2024 года 77% отечественных организаций вернули основную часть своего персонала в офисный или гибридный режим работы, а доля сотрудников, работающих полностью удаленно, сократилась до 7%.

На фоне этого эксперты прогнозируют, что к концу 2026-го число россиян, занятых на дистанционной работе, сократится почти вдвое, достигнув 600–800 тысяч человек.

Среди основных причин отказа компаний от удаленной работы Самойлова выделила снижение производительности сотрудников в среднем на 10%, которое обусловлено недостатком взаимодействия и нехваткой самомотивации у некоторых из них.

Помимо этого, дистанционный формат замедляет процессы принятия решений, что особенно важно для компаний в условиях стагнации различных отраслей российской экономики.

Согласно данным Минэкономразвития, в первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Например, в строительстве за этот период экономическая активность снизилась на 10%, в металлургии – на 8,4%, в производстве одежды – на 7,7%, а добыча полезных ископаемых показала минус 6,6%.

Грузооборот транспорта, за исключением трубопроводного, в свою очередь, уменьшился на 2,9%. Более того, себестоимость грузоперевозок в стране выросла на 9% из-за повышения НДС, стоимости дизельного топлива на 11%, а также увеличения тарифа в системе "Платон" на 63% с 1 марта и роста утильсбора на новые тягачи массой 12–20 тонн на 20%.

В этих условиях компании стремятся оптимизировать свои процессы для повышения эффективности.

"Вместе с тем бизнес стремится повысить командную вовлеченность, скорость принятия решений, оперативность и эффективность коммуникации. Поэтому доля полностью удаленной работы в ближайшие 2 года продолжит снижаться, тогда как гибридный формат останется стабильно востребованным", – считает Самойлова.

По ее мнению, организации будут готовы предоставить гибкие условия труда только для творческих, технических специалистов и профессионалов редких профессий, особенно в IT-секторе, так как в этом случае удаленная работа станет важным конкурентным преимуществом.

Ранее стало известно, что 37% опрошенных россиян планируют сменить работу в 2026 году. Почти половина респондентов в качестве причины указали желание перейти на удаленный формат работы.

При этом основной причиной для ухода с прежнего места назвали необходимость в повышении дохода (61%). Еще часть опрошенных беспокоит отсутствие карьерных перспектив на текущем месте.

