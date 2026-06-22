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22 июня, 16:33

Общество

Врачи из Сергиева Посада спасли жизнь мужчине со сквозным отверстием в кишечнике

Фото: mz.mosreg.ru

Скорая помощь привезла в Сергиево-Посадскую больницу мужчину, у которого несколько дней были сильные боли в животе и рвота. Медики обнаружили у него сквозное отверстие в кишечнике, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Рвота пациента имела темный цвет. Также у него была повышенная температура. После гастроскопии выяснилось, что темная субстанция является застойным содержимым. Врачи нашли у мужчины перфорацию двенадцатиперстной кишки. Ее содержимое попадало через отверстие в брюшную полость.

Специалисты диагностировали у пациента язву, тяжелый сепсис, разлитой перитонит и полиорганную недостаточность. Руководитель Центра анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасии Полуниной подчеркнула, что при таких случаях операция – это только первый этап лечения.

Кроме того, врачи использовали дополнительный метод – гемосорбцию липополисахаридов. Это очищение крови через специальный сорбент. Данное решение позволило снизить уровень бактериальных токсинов, которые при сепсисе могут поддерживать тяжелую воспалительную реакцию.

Вроцедура длилась 6 часов. Медики провели ее через контур аппарата заместительной почечной терапии, и уже во время сеанса была видна положительная динамика состояния пациента.

Также мужчине сделали инфузионную поддержку, провели антибактериальную терапию и контроль артериального давления. Спустя трое суток у него удалили дыхательную трубку, а также перевели его в профильное отделение из реанимации. Еще через две недели его выписали из больницы. Состояние пациента на тот момент было удовлетворительным.

Ранее в Подмосковье врачи спасли ребенка, в стенку желудка которого вросли 10 магнитов. Ситуация была особенно опасна тем, что скопление магнитов могло привести к перфорации, то есть создать "дырку" в органе. Тем не менее операция прошла успешно, здоровью ребенка ничего не угрожает.

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