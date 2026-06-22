Прием заявок на HR-премию "В кадре" продлится до 19 июля

Фото: управление кадровых сервисов правительства Москвы

Заявки на HR-премию правительства Москвы "В кадре" будут приниматься до 19 июля. Поучаствовать в конкурсе можно бесплатно, рассказали в управлении кадровых сервисов правительства столицы.

Побороться за победу могут команды по работе с персоналом со всех регионов России. К конкурсу уже присоединились участники из Мурманской, Архангельской, Красноярской, Омской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР), Татарстана и Башкирии.

Проекты по эффективной работе с сотрудниками, которые представят команды, были успешно реализованы в прошлом году. При этом выдвигать разрешается любой по масштабу и бюджету проект.

Главное, чтобы предложенные решения объединяли работников и побуждали их трудиться на благо города, региона или страны, а также помогали развивать госсектор. Например, можно представить мероприятия для сотрудников, программы стажировок и наставничества, IT-решения и другие идеи.

Глава управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова напомнила, что премия пройдет уже второй год подряд. Основной задачей организаторов является не только награждение победителей, но и демонстрация того, как кадровые решения помогают создать команду, которая будет работать на благо страны. В прошлом году, например, много идей были посвящены развитию и удержанию сотрудников.

В финал выйдут 60 команд. В состав жюри войдут эксперты и топ-руководители госсектора и бизнеса, которые определят 24 лауреатов и 12 победителей. Торжественная церемония состоится в октябре в столице. Призовой фонд будет поделен между победителями в основных номинациях.

Ранее в городе стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Лауреаты будут награждены в декабре. Жюри выберет победителей в 9 номинациях и определит обладателя специальной премии для молодых реставраторов.

