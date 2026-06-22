NYP: двойник Джастина Бибера попытался похитить женщину в Калифорнии

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Двойник канадского исполнителя Джастина Бибера попытался похитить женщину на улице в американском штате Калифорния. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Инцидент случился 19 июня в городе Хейворд. Очевидцы рассказали, что неизвестный напал на женщину, схватил ее и потащил за собой. Ее крики привлекли внимание других людей, которые отбили женщину и спугнули мужчину. Он скрылся.

Сотрудники полиции описывают злоумышленника как мужчину ростом около 170 сантиметров и весом примерно 55 килограммов, с густыми волосами, тонкими бровями и необычными глазами.

Некоторые очевидцы уточнили следователям, что напавший похож на Бибера. Теперь полиция пользуется этим описанием для его поиска.

Ранее внешность актера Джима Керри привлекла большое внимание в Сети после его появления на премии "Сезар". Пользователи начали утверждать, что он якобы не похож на себя. Самой популярной конспирологической теорией стало то, что Керри давно умер, а на сцену в Париже вместо него вышел двойник.

При этом профайлер Илья Анищенко заявил, что разговоры о подмене актера лишены оснований. Он предположил, что актер мог сделать пластическую операцию. Это объясняет отсутствие привычных морщин и сильной мимики.

