Причиной госпитализации актрисы Волковой стали признаки острого синусита

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Причиной госпитализации актрисы Екатерины Волковой стали признаки острого синусита. Об этом РИА Новости заявил врач клинического госпиталя Андрей Рыжов.

"Пациентка госпитализирована с клинико-рентгенологическими признаками острого синусита, выраженным болевым синдромом. На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности", – сказал собеседник агентства.

О госпитализации Волковой стало известно 21 июня. Тогда актриса не раскрыла причины, лишь уточнив, что выйдет на связь, когда состояние улучшится.

До этого в больницу с подозрением на инсульт доставили народного артиста СССР Владимира Спивакова. Позднее его жена Сати пояснила, что диагноз не подтвердился, никаких угроз жизни супруга нет.