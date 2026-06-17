Завирусившийся в сети казахский Том Харди начал получать предложения о коллаборациях

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/akhmetovtelzhan

Неожиданно звездой соцсетей стал 36-летний Телжан из Костаная, сравнивший себя с голливудским актером Томом Харди. Теперь ему предлагают коллаборации блогеры, а местные жители узнают его на улицах, пишет телеграм-канал Mash.

Однако использовать внезапную славу для заработка блогеру пока не удалось. Мужчина продолжает работать в алкомаркете без выходных.

По словам Телжана, неделю назад он увидел в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) тренд, в котором пользователи сравнивали себя со знаменитостями, и решил поддержать его. Он опубликовал фотографию рядом с Томом Харди и в шутку спросил подписчиков, похожи ли они. После этого мужчина лег спать, а утром обнаружил, что публикация стала вирусной.

Пост набрал 5,7 миллиона просмотров, около 100 тысяч лайков и сотни комментариев с шутками о сходстве двух мужчин. Пользователи в шутку писали, что они похожи "как две капли кумыса". После этого Телжана начали узнавать на улицах, просить совместные фото и публиковать их в соцсетях.

Внезапная популярность заставила мужчину задуматься о карьере в кино. Он признался, что хотел бы сниматься в фильмах, особенно в картинах о гангстерах, и попробовать повторить путь своего голливудского двойника. При этом раньше он никогда не был в столицах и не летал на самолете.

Кроме того, после вирусного поста ему начали поступать предложения о сотрудничестве от казахстанских блогеров из Алматы и Астаны, однако сейчас он не может воспользоваться возможностями из-за работы. Плотный график, по его признанию, влияет и на личную жизнь.

Ранее актер и телеведущий Леонид Каневский стал мемом среди зарубежной аудитории соцсети X после того, как южнокорейская художница Ким Хеен (известная как Dajai Yusanmu) разместила карикатуру на него в минималистичном стиле.

Художница призналась, что случайно увидела его смешные картинки на Pinterest, а затем нашла нарезки на YouTube, и, хотя не понимает по-русски, он кажется ей очень забавным. Посты набрали множество просмотров, привлекли русскоязычных комментаторов.