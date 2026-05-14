14 мая, 17:00

Общество

В ОП заявили, что запрещать ставшее мемом число "67" в школах бессмысленно

Фото: 123RF.com/berezko

Запрещать число "67", которое стало среди школьников популярным мемом, бессмысленно, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Фразы "6–7", "67" или six-seven используются для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла. Кроме того, число вызывает у школьников бурную реакцию – при его упоминании ученики начинают громко кричать и танцевать.

В соцсетях распространилась история учителя математики в пермской школе, который повесил шуточное объявление об ограничении использования этого числа на уроке. В администрации Перми объяснили, что педагог таким образом хотел укрепить дисциплину в классе, поскольку при решении задач это число вызывало у детей бурную реакцию.

Гриб подчеркнул, что если начать что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то это приведет только к популярности мема, поэтому к таким вопросам нужно относиться "очень деликатно". Он также поделился мнением, что это временный тренд.

"Сегодня – 67, завтра – 78 или 95. Это часть молодежной культуры, и я уверен, что это временное явление. Запрещать произношение каких-либо чисел на русском или английском языке – это, по сути, борьба с молодежным сленгом, то есть борьба с ветряными мельницами", – заключил он.

Ранее сообщалось, что слова "вайб", "вайбово", "кринж" и "кринжуля" особенно популярны среди зумеров. При этом теряют популярность фразы "быть в потоке" и "быть в ресурсе", что означает "быть активным" или "иметь жизненные силы". Кроме того, не так часто уже можно услышать слова "треш" и "хайп".

обществообразование

