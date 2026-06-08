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08 июня, 21:29

Транспорт

График движения поездов "Таврия" из Крыма в Москву скорректировали

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

График движения поездов "Таврия" из Крыма в Москву скорректирован. Они должны были отправиться вечером 8 июня и в ночь на 9 июня, сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Отправлением из Крыма: поезд № 092 Севастополь – Москва отправится 9 июня в 03:00 (вместо 20:55 8 июня); поезд № 098 Симферополь – Москва отправится 9 июня в 04:00 (вместо 01:25 8 июня); <...> поезд № 068 Симферополь – Москва отправится сегодня, 8 июня, от станции Керчь-Южная раньше графика на час, в 23:55", – уточняется в сообщении.

При этом графиком будет следовать состав № 174 Евпатория – Москва, который отправится в 21:45 8 июня. Пассажиры, чьи поезда задерживаются или отправляются не с начальных станций, могут вернуть средства.

Движение поездов было остановлено после ночной атаки беспилотников. Для некоторых пассажиров организовали перевозку автобусами.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) будут следовать по графику выходного дня с 12 по 14 июня. При этом 11 и 15 июня составы будут отправляться согласно графику рабочего дня. Абонемент "Рабочего дня" будет функционировать 11 и 15 июня, а затем – в последующие рабочие дни.

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