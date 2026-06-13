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13 июня, 12:44

Экономика

Кабмин выделил 5 млрд рублей на медприборы для детей и беременных с диабетом

Фото: 123RF.com/serezniy

Российское правительство выделило около 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами мониторинга глюкозы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он пояснил, что такие меры позволят обеспечить системами мониторинга более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам.

Рецепты на получение таких систем выписывают лечащие врачи-эндокринологи. Всего планируется закупить около 270 тысяч систем.

"Благодаря федеральному финансированию, во втором полугодии 2026 года и в первом полугодии 2027 года, приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом I типа", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила, что сахарный диабет может стать новой эпидемией в стране. С ее слов, зафиксированные по итогам прошлого года показатели вызывают серьезное беспокойство. Среди основных причин роста заболеваемости политик назвала пищевые привычки и потребление определенных продуктов.

В России может начаться эпидемия сахарного диабета

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