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Регионы Донбасса и Новороссии должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям к 2030 году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о развитии новых регионов.

Он указал, что развивать новые субъекты приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Глава государства призвал не только воссоздать то, что было разрушено в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, но и заложить новую основу для их развития.

"Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему", – подчеркнул он.

Российский лидер назвал это основной общенациональной задачей, призвав включиться в нее все федеральные ведомства, 26 государственные компании и 82 субъекта страны, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами.

"Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель", – пояснил глава страны.

Кроме того, в рамках совещания Путин напомнил о масштабных задачах по интеграции Донбасса и Новороссии, предложив обсудить полученные результаты. Он добавил, что стратегия призвана помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс и нейтрализовать накопленный вред окружающей среде.

Ранее Путин рассказал, что Россия неоднократно предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, однако Киев предпочел воевать. Он добавил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не хотели жить с Украиной и выразили это на референдуме.

