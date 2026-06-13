13 июня, 14:06Общество
Путин заявил, что Донбасс и Новороссия достигнут общероссийского уровня к 2030 году
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Регионы Донбасса и Новороссии должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям к 2030 году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о развитии новых регионов.
Он указал, что развивать новые субъекты приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Глава государства призвал не только воссоздать то, что было разрушено в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, но и заложить новую основу для их развития.
"Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему", – подчеркнул он.
Российский лидер назвал это основной общенациональной задачей, призвав включиться в нее все федеральные ведомства, 26 государственные компании и 82 субъекта страны, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами.
"Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель", – пояснил глава страны.
Кроме того, в рамках совещания Путин напомнил о масштабных задачах по интеграции Донбасса и Новороссии, предложив обсудить полученные результаты. Он добавил, что стратегия призвана помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс и нейтрализовать накопленный вред окружающей среде.
Ранее Путин рассказал, что Россия неоднократно предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, однако Киев предпочел воевать. Он добавил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не хотели жить с Украиной и выразили это на референдуме.