Собянин поздравил сотрудников Института Генплана Москвы с 75-летием учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Институт Генплана Москвы отмечает свое 75-летие. Сергей Собянин поздравил сотрудников учреждения с этой важной датой на своей странице в MAX.

Он напомнил, что институт помогает проектировать город. Более 1,5 тысячи его специалистов дает возможность столице развиваться, сохраняя при этом свой исторический облик.

Эксперты учреждения стали авторами основных транспортных проектов Москвы – МСД, ТТК, БКЛ, проспекта Багратиона, Северо-Западной хорды, Южной рокады. При их участии проектировались МЦК и МЦД. Кроме того, они создают проекты продления и строительства линий метрополитена.

По словам мэра, одной из последних работ института стал проект планировки территории в границах Калужского шоссе, магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, улиц Карасева и Столбовские Дачи. Планируется возведение кампуса МГТУ "СТАНКИН".

Собянин напомнил, что институт одним из первых в России начал использовать в работе отечественное программное обеспечение. Он создал цифровые двойники для удобного проектирования. Например, только на виртуальной модели развязки в районе Звенигородского шоссе и ТТК присутствует более 62 тысяч 3D-объектов.

Опыт учреждения стал полезен для более чем 20 российских городов. Институт создал онлайн-платформу "Мой город", где жители делятся своими идеями по развитию территорий.

Ранее Владимир Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Президент указал, что эти платформы уже сегодня играют ключевую роль в различных сферах, помогая ученым в проектах и связывая предпринимателей с потребителями.

