11 мая, 14:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как в Москве проектируют линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва активно применяет инновационные технологии при проектировании метрополитена. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, современные технологии позволяют координировать работу большого количества специалистов и решать инженерные задачи еще во время разработки проекта.

В частности, с 2022 года в городе применяются технологии информационного моделирования (ТИМ). Они помогают создать цифровых двойников с подробной информацией о материалах, характеристиках и размерах будущих объектов.

Особенности технологии заключаются в том, что одновременно над проектом могут работать сразу несколько человек, в том числе быстро вносить правки и замечания на основе трехмерной модели. При этом все данные сохраняются.

Как рассказал глава города, сейчас такую технологию используют для проектирования Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также для второго этапа Троицкой. Например, только для участка "Шелепиха" – "Новорижская" было спроектировано более 370 моделей. А всего специалисты сделали для столичного метрополитена порядка 600 цифровых двойников.

Тем временем в столице завершается строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии. Участок от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" откроют уже в этом году. В настоящее время ведутся обратная засыпка котлована, архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Открытие участка Арбатско-Покровской линии московского метро перенесли на 12 мая

