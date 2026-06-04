Фото: ТАСС/Егор Алеев

Подразделения ВС РФ продвигаются к крупному логистическому узлу украинской армии, который был оборудован в Доброполье. После зачистки города эта часть региона будет освобождена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Российские бойцы в том числе продвигаются в районе населенного пункта Гришино к западу от Красноармейска. Кроме того, военные сконцентрировали усилия на городе Белицкое на красноармейско-добропольском направлении, идет освобождение города.

"На константиновском направлении мы видим также городские бои, там наши подразделения сжимают кольцо с трех направлений: с восточного, западного и южного направления", – добавил Пушилин.

Ранее российская армия нанесла массированный удар по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военным аэродромам, а также топливным и транспортным объектам Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Военнослужащие РФ также установили контроль над населенным пунктом Тихоновка в ДНР. Сделать это удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.