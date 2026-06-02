ВС РФ поразили объекты ОПК Украины высокоточным оружием

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима поразили предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины высокоточным оружием большой дальности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Там указали, что российские военнослужащие использовали в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударные БПЛА. Удары нанесены по предприятиям ОПК в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.

Вместе с тем поражены объекты транспортной и топливной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военные аэродромы. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты.

Ранее ВС РФ нанесли удары по тыловым объектам ВСУ. В частности, поражены цеха производства, площадки запуска дронов, пункты дислокации украинских военных, места хранения горючего. Кроме того, тогда были ликвидированы 405 БПЛА, 4 авиабомбы, 2 реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

