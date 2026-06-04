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01:16

Политика

Делегация из Германии прибыла на ПМЭФ для обсуждения работы немецких компаний

Фото: depositphotos/mikdam

Делегация из ФРГ приехала на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы обсудить условия работы примерно 1,5 тысячи немецких компаний в России. Об этом рассказал замруководителя, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер.

"Мы здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела у наших немецких компаний. У нас по-прежнему остается около 1,5 тыс. немецких компаний в России, и цель, конечно, состоит в том, чтобы вновь сделать условия для этих компаний более благоприятными", – цитирует политика ТАСС.

Фронмайер также сообщил, что в Германии есть интерес к перезапуску трубопроводов "Северный поток" после окончания конфликта на Украине. В связи с этим необходимо заранее совместно изучить соответствующие возможности, добавил он.

МИД ФРГ рекомендовал представителям "Альтернативы для Германии" не ездить в Россию. В ведомстве заявили, что присутствие на российских мероприятиях противоречит политике немецкого правительства, поскольку власти ФРГ и Евросоюза пытаются минимизировать контакты с Россией.

В свою очередь, представитель немецкого правительства Штеффен Майер тоже высказал мнение, что участие в ПМЭФ противоречит интересам страны.

Представители 130 стран примут участие в ПМЭФ

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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