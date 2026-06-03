Пушкина, Гоголя и Толстого в солнцезащитных очках заметили на ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум открылся 3 июня. Участники представили необычные стенды и интерактивные зоны, а гостей ждали всевозможные сюрпризы. Чем запомнился первый день форума – в материале Москвы 24.

Гости высокого ранга

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В этот раз тема для обсуждения: "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".

Как сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, программа будет состоять из четырех смысловых блоков, отражающих реальную картину российской экономики. В связи с этим участники мероприятия сосредоточатся на поиске инструментов, которые позволят привести ее к росту. Параллельно будет обсуждаться вопрос, посвященный перестройке глобальных рынков и формированию многополярной системы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в этом году мероприятие посетят около 20 тысяч человек более чем из 100 стран. При этом впервые за последние годы на форуме будет присутствовать официальная делегация США – ее возглавил руководитель комиссии администрации Штатов по изящным искусствам Родни Кук. Гости планируют провести переговоры с российскими официальными лицами и представителями сферы искусства, обсудить вопросы культурной повестки, а также выступить на тематической сессии "Россия – США: диалог культур".





Юрий Ушаков помощник президента РФ Что касается представителей высокого уровня в Питере, на этот раз, мы подсчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран.

К примеру, в форуме примут участие президенты других стран – Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Самия Сулуху Хасан (Танзания) и Бадра Гунба (Абхазия), а также заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Кроме того, ожидается прибытие вице-президентов, вице-премьеров и министров экономического блока из целого ряда стран, а также глав региональных и международных организаций.

Планируется, что Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании 5 июня. Вместе с ним доклады представят лидеры Танзании и Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. После выступлений состоится дискуссия с ответами на вопросы. Накануне, 4 июня, в Константиновском дворце пройдет встреча президента России с руководителями мировых информагентств. Всего в рамках форума запланировано свыше 150 сессий.

Удивительные стенды

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Участников форума постарались поразить фактически с порога. Например, в первый день работы гостей встретили андроиды женского и мужского пола, один из которых был одет в красное платье с белой юбкой и держал сумку Birkin, а второй – в темный смокинг. А на выставочной площадке Татарстана показали робота-доставщика с чак-чаком, которого нарядили в тюбетейку.

Внимание гостей привлек и арт-объект, посвященный классикам русской литературы. Там представили фигуры Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого в солнцезащитных очках, тем самым совместив культурное наследие с современностью.

Также на ПМЭФ–2026 можно увидеть интерактивный стенд Москвы, где представлены ключевые столичные проекты в экономике, транспорте, промышленности, градостроительстве, ЖКХ и социальной сфере. Гостям продемонстрируют столичную верфь, обновленный Ленинградский вокзал и другие объекты, рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что отдельный раздел посвящен Национальному центру "Россия", который возведут на Краснопресненской набережной. Вместе с этим получится увидеть макет крупнейшего в России кластера производства электрических батарей, а в цифровом формате – новый скоростной поезд Москва – Санкт-Петербург. Его время в пути составит чуть больше двух часов. Также на стенде разместится Московский центр фотоники – единственное в стране предприятие, выпускающее фотонные интегральные схемы для 5G, ИИ и центров обработки данных и многое другое.

В заведениях же по традиции представили необычное меню. Например, обед в ресторане "Форум" обойдется гостям в 7 900 рублей. В том числе в него вошли:



карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком;

студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами;

крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами;

дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом;

филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни.

Кроме того, "блюдо" за 200 миллиардов рублей обнаружили в ресторане "Кубань". Выяснилось, что под ним скрывался инвестиционный проект по освоению территории косы Долгой. Само меню заведения оформлено в виде каталога: рядом с закусками, горячими блюдами и предложениями от шеф-повара представлены различные проекты, меры господдержки и другое.

Гостям предлагали и еду по меньшим ценам: кубанский борщ за 1 350 рублей, уху из адлерской форели за 1 900 рублей, томленое ребро бычка за 3 800 рублей, а также местные сыры, вина и крепкие напитки.

