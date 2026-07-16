Экономист Сафонов рассказал, нужно ли торопиться с оформлением семейной ипотеки

Российским семьям с одним ребенком стоит поторопиться с оформлением льготной ипотеки, утверждают некоторые специалисты. По их словам, это связано с возможными изменениями условий программы осенью 2026 года. Как лучше действовать в подобной ситуации, разбиралась Москва 24.

Срочная покупка?

Семьям с одним ребенком лучше поторопиться с покупкой жилья до вступления в силу новых правил по семейной ипотеке. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского.







Однако впоследствии Минфин

В конце июня замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин анонсировал, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля 2026 года. Позже в СМИ появилась информация о планируемом введении дифференцированных ставок в зависимости от числа детей и региона – от 4 до 12% в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также от 2 до 10% в остальных регионах. Действующие на данный момент 6% якобы сохранят только при первоначальном взносе от 50%.Однако впоследствии Минфин заявил , что условия льготной ипотеки останутся неизменными до 1 октября 2026 года.

По словам специалиста, если озвученные в СМИ условия будут приняты, разница в ежемесячном платеже между семьей с одним и тремя детьми при одинаковой стоимости квартиры составит двукратную величину. Это довольно серьезное давление на молодые семьи, убежден он.



При этом условия для семей с двумя детьми могут остаться примерно теми же, предположил эксперт.





Дмитрий Трепольский бизнес-эксперт Семьям с тремя и более детьми разумнее занять выжидательную позицию и дождаться официального запуска обновленной программы, чтобы оформить кредит по сниженной ставке в 4%, существенно сэкономив на переплате и ежемесячных платежах.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который позволяет заемщикам взять кредитные каникулы по ипотеке при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Мера работает один раз за весь срок кредита, а паузу можно растянуть максимум на 18 месяцев с момента усыновления или удочерения, либо пока новорожденному не исполнится 1,5 года. Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Подходить вдумчиво

Любое спонтанное решение плохое: велика вероятность необдуманных шагов, которые повлекут за собой высокие финансовые издержки. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Прежде чем делать выбор в сторону семейной ипотеки, надо очень аккуратно взвесить финансовые возможности, поскольку это жесткие обязательства на ближайшие 15–20 лет, предполагающие, что существенная часть дохода – более 30–40% – будет уходить ежемесячно. Нужно понимать, сможет ли семья справиться с этой нагрузкой", – рассказал он.



Экономист посоветовал в первую очередь обратить внимание на наличие других кредитов, которые уже обременяют домашнее хозяйство.

"Во-вторых, необходимо определить реальный уровень дохода и его стабильность. Любые серьезные провалы автоматически приведут к росту нагрузки на домохозяйство – даже если с банком удастся договориться о переносе платежей, растягивание во времени увеличит общую сумму выплат", – уточнил Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Платежи не должны превышать 40% от общего дохода. Если больше – плохо, так как семья оказывается на пределе возможностей. Кроме того, существуют текущие обязательства: расходы на оплату ЖКХ, питание, транспорт – все это никуда не исчезает, и их тоже нужно учитывать. Если баланс сходится, можно принимать решение.

Он также призвал оценить разные варианты. Например, семейная ипотека может оказаться дешевле в контексте строительства дома – стоимость квадратного метра при самостоятельном возведении бывает ниже, чем готовое жилье.

"При этом следует учесть: последнее часто сдается без отделки, а стоимость современного ремонта до уровня, пригодного для проживания, составляет не менее 15% от стоимости недвижимости", – добавил Сафонов.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с Москвой 24 согласился, что льготная ипотека на фоне высокой стоимости обычных кредитов привлекательна для потребителя.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Цена квартиры должна быть в рынке, тогда имеет смысл брать льготную ипотеку сегодня, потому что нагрузка в этом случае в три раза ниже, чем стоимость обычных кредитов. Инвестиционные истории сегодня, очевидно, невыгодны: строящаяся недвижимость по-прежнему дороже уже построенного того же уровня и класса. Подобная привлекательность покупки на рынке новостроек минимальна.

По словам Апрелева, застройщики всегда завышали цены на квартиры из-за повышенного спроса на льготную ипотеку. Поэтому слухи, что они начали делать это только на фоне возможных нововведений в кредитовании, неверны. Напротив, сейчас идет гонка за продажами, и увеличение стоимости на новостройки с начала года существенно замедлилось, обратил внимание эксперт.



Для качественной подготовки к сделке Апрелев рекомендовал привлекать риелтора не от застройщика, а со стороны.

"Такой специалист будет искать квартиры по всему рынку, анализировать предложения всех застройщиков, соответствующих потребностям", – пояснил он.

Также стоит смотреть реальные цены сделок и общаться с людьми, которые уже купили новое жилье или планируют сделать это. Анализируя рынок с помощью профессионалов, можно выйти на максимальную выгоду, посоветовал специалист.

