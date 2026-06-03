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Польша теряет позиции на международной арене из-за "оголтелой" русофобии, и это особенно ярко подсветил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Mysl Polska.

"Петербургский международный экономический форум <…> вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние", – говорится в публикации.

Журналисты указали, что США, Германия и Россия возобновляют экономический и культурный диалог, в то время как Польша рискует "оказаться на периферии Европы".

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Его программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего будет более 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук.

Кроме того, в форуме примут участие президенты Узбекистана, Танзании и Абхазии – Шавкат Мирзиеев, Самия Сулуху Хасан и Бадра Гунба, а также заместитель председателя КНР Хань Чжэн.