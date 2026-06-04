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02:32

Экономика

Стоимость биткоина опустилась ниже 65 тысяч долларов впервые с февраля

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Стоимость биткоина опустилась ниже 65 тысяч долларов впервые с 28 февраля этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

По состоянию на 2:24 по московскому времени, цена на биткоин опускалась до 64 393 долларов.

Ранее в ОП РФ призвали легализовать и ввести в правовое поле деятельность криптообменников в России, чтобы защитить граждан от мошенников.

По словам экспертов, сейчас криптообменники в РФ функционируют вне установленных государством правовых рамок, полагаясь исключительно на собственную репутацию. В условиях колоссального ежедневного дохода вопросы самоограничения отходят на второй план, что создает значительные риски.

Центробанк России с 1 июля 2027 года планирует ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Но для каждой из этих категорий установят свои правила.

"Деньги 24": неквалифицированных инвесторов могут ограничить в обороте криптовалют в РФ

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