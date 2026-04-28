28 апреля, 09:21

Экономика

Майнинг не получит поддержку в рамках единого префрежима на Дальнем Востоке и в Арктике

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Майнинг не намерены поддерживать в рамках единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Майнинг не является маржинальной историей, она является цикличной", – подчеркнул он.

По словам министра, когда биткоин стоил 100 тысяч долларов, эта сфера была высокоприбыльной, но при падении курса до 50 тысяч компании начали разоряться и банкротиться.

Ранее Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о лишении свободы за нарушение законодательства о криптовалюте. Уточнялось, что под правонарушением понимается организация обращения криптовалюты с нарушением законов РФ, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Документом предусматривается наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 800 тысяч рублей.

