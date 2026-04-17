17 апреля, 17:06

Политика

В ГД внесен проект о лишении свободы за нарушение законодательства о криптовалюте

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о лишении свободы за нарушение законодательства о криптовалюте. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

В частности, предлагается дополнить УК РФ новой статьей 171 "Незаконная организация обращения цифровой валюты". Под правонарушением понимается организация обращения криптовалюты с нарушением законов РФ, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 800 тысяч рублей. То же деяние, но совершенное организованной группой или сопряженное с причинением ущерба или извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается лишением свободы до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее в Центробанке рассказывали, что в стране необходимо создать такие правила развития криптоинфраструктуры, чтобы не ограничивать желающих заводить кошельки за рубежом. В это же время регулятор не рассматривает криптовалюты в качестве платежного средства на территории России.

