ЦБ РФ не планирует ограничивать желающих открывать криптокошельки за рубежом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанку России необходимо создать правила развития криптоинфраструктуры в стране, не ограничивая желающих заводить кошельки за рубежом. Об этом сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

По его словам, правила должны развивать инфраструктуру и российских посредников.

"С другой стороны, никоим образом не ограничить тех лиц, которые хотят по разным причинам открывать криптокошельки в иностранных юрисдикциях", – цитирует первого зампреда ТАСС.

Ранее Чистюхин указывал, что криптовалюта на данный момент не рассматривается в качестве платежного средства на территории России. Однако он допустил, что в будущем ситуация может измениться, если криптовалюты станут более стабильными, ликвидными и получат дополнительные механизмы обеспечения. В таком случае вопрос их использования может быть вынесен на повестку.

В начале апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о легализации обращения цифровых валют. Новые нормы могут вступить в силу с 1 июля 2026 года. Законопроект предусматривает, что граждане РФ смогут легально инвестировать в криптовалюты только через лицензированные российские площадки, включая брокеров и управляющие компании.

