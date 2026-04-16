16 апреля, 15:43

Экономика

ЦБ РФ не планирует ограничивать желающих открывать криптокошельки за рубежом

Центробанку России необходимо создать правила развития криптоинфраструктуры в стране, не ограничивая желающих заводить кошельки за рубежом. Об этом сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

По его словам, правила должны развивать инфраструктуру и российских посредников.

"С другой стороны, никоим образом не ограничить тех лиц, которые хотят по разным причинам открывать криптокошельки в иностранных юрисдикциях", – цитирует первого зампреда ТАСС.

Ранее Чистюхин указывал, что криптовалюта на данный момент не рассматривается в качестве платежного средства на территории России. Однако он допустил, что в будущем ситуация может измениться, если криптовалюты станут более стабильными, ликвидными и получат дополнительные механизмы обеспечения. В таком случае вопрос их использования может быть вынесен на повестку.

В начале апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о легализации обращения цифровых валют. Новые нормы могут вступить в силу с 1 июля 2026 года. Законопроект предусматривает, что граждане РФ смогут легально инвестировать в криптовалюты только через лицензированные российские площадки, включая брокеров и управляющие компании.

"Деньги 24": россиян начнут наказывать за незаконный оборот криптовалют

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

