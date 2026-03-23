Новости

Новости

23 марта, 14:10

Политика
РИА Новости: правкомиссия одобрила в РФ введение штрафов за незаконный криптомайнинг

Правкомиссия одобрила в РФ введение штрафов за незаконный криптомайнинг

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила введение штрафов за незаконный криптомайнинг, заявил РИА Новости источник.

Законопроект устанавливает штрафы до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до 2 лет, если незаконный майнинг причинил крупный ущерб или принес доход более 3,5 миллиона рублей.

При доходе или ущербе от 13 миллионов нарушителю грозят принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы на такой же срок. Кроме того, возможен штраф в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Более того, документ предусматривает освобождение от ответственности за незаконный майнинг с описанными условиями при возмещении ущерба. Как указано в проекте, доходы от подобных действий подлежат конфискации. Расследование по преступлениям, предусмотренным этой частью законопроекта, отнесено к компетенции дознавателей.

Ранее в Госдуме предложили провести амнистию оборудования для майнинга криптовалют, которое было ввезено в Россию с нарушениями в оформлении документов.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что это будет способствовать дальнейшей легализации криптоотрасли и снизит риски ухода ее участников в теневой сектор экономики из-за боязни санкций за использование незарегистрированной техники.

"Деньги 24": ЦБ представил новые идеи по регулированию крипторынка

