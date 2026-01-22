Форма поиска по сайту

22 января, 18:44

Политика

В ЛДПР предложили провести амнистию оборудования для майнинга криптовалют

Фото: depositphotos/KostyaKlimenko

Амнистию оборудования для майнинга криптовалют, которое было ввезено с нарушениями в оформлении документов, нужно провести в России. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках первого политического криптофорума ЛДПР.

Депутат пояснил, что по состоянию на середину прошедшего года в спецреестры Федеральной налоговой службы внесены более тысячи представителей майнинговой отрасли, что составляет около трети всех предпринимателей и компаний, занимающихся подобной деятельностью. Одним из препятствий для включения майнеров в реестры ФНС остается наличие у них оборудования, ввезенного ранее с некорректно оформленными документами.

"Эти майнеры сейчас не торопятся подавать заявления на включение в реестры ФНС, опасаясь ответственности за использование такого оборудования для майнинга. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр", – сказал парламентарий.

Слуцкий считает, что подобная мера будет способствовать дальнейшей легализации криптоотрасли и снизит риски ухода ее участников в теневой сектор из-за боязни санкций за использование незарегистрированного оборудования.

Вместе с тем лидер фракции предложил предоставить действующим участникам крипторынка переходный период продолжительностью до полутора лет для плавной интеграции в правовую систему. За это время бизнес сможет адаптироваться к новым требованиям, а государство – сформировать необходимые регуляторные нормы.

Слуцкий также призвал ЦБ и министерство финансов РФ наладить сотрудничество с представителями майнинговой отрасли для совместной работы над законодательными инициативами. По его мнению, такое взаимодействие позволит регуляторам лучше понять специфику функционирования крипторынка и более детально проработать профильное законодательство.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге. Уточнялось, что КоАП РФ могут дополнить новой статьей. В частности, за нарушение запрета на майнинг в тех регионах, где он действует, физлицам грозит штраф от 100 до 150 тысяч рублей.

