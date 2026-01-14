Форма поиска по сайту

Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с ноября

Фото: depositphotos/KostyaKlimenko

Курс биткоина поднялся выше 95 тысяч долларов впервые с 17 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 01:11 по Москве, биткоин находился на уровне 95 743 долларов. Спустя время криптовалюта замедлила рост и к 01:23 продавалась на уровне 95 499 долларов.

В октябре министерство финансов РФ приступило к формированию государственного реестра майнеров. В системе уже зарегистрировано 1 364 майнера. Кроме того, Минфин принял решение о налогообложении майнинга.

Центробанк России с 1 июля 2027 года планирует ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Но для каждой из этих категорий установят свои правила.

