Минфин РФ включил в реестр майнеров 1 364 человека

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Министерство финансов РФ приступило к формированию государственного реестра майнеров, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, в системе уже зарегистрировано 1 364 майнера. Кроме того, глава ведомства отметил, что Минфин принял решение о налогообложении майнинга.

"И теперь говорим о том, что надо ли нам легализовать тот объем расчетов в криптовалюте, в криптоактивах. Которые, по сути, сегодня существуют, но выпадают из законодательного регулирования", – отметил Силуанов.

Глава министерства напомнил, что Минфин и ЦБ РФ договорились подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты, о регулировании криптообменов и работы криптобиржи.

"С тем, чтобы это направление было легализовано, получило законодательную основу и с этих расчетов, как и с любых финансовых активов, мы могли соответственно брать налоги и учитывать при налогообложении", – подчеркнул министр.

В августе прошлого года Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России. Согласно документу, заниматься майнингом могут юридические лица и ИП, внесенные в реестр Минцифры, а частные лица – при условии соблюдения лимитов энергопотребления.

В сентябре того же года Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, связав это с профицитом энергомощностей в Сибири. Позднее правительство РФ утвердило перечень регионов, где майнинг криптовалют запрещен с 1 января 2025 года до 2031 года.

Под запрет подпали республики Северного Кавказа, новые регионы России, а также некоторые территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в периоды пикового энергопотребления.