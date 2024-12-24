Кабмин запретил майнинг в 10 регионах России до 2031 года

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Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года до 2031 года. Об этом со ссылкой на постановление кабмина сообщает ТАСС.

Так, запрет на майнинг цифровой валюты будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне и новых регионах России.

Майнинг также окажется под запретом на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края во время пиков энергопотребления. В 2025 году они определены на период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта.

Ранее, в ноябре, депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о налогообложении цифровой валюты. Теперь цифровая валюта будет признана имуществом для целей Налогового кодекса РФ.

В частности, это коснулось и той, которая используется для платежей по внешнеторговым договорам в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Однако майнинг цифровой валюты и ее реализация не подлежат налогообложению по НДС. Налог не надо уплачивать и за услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой.

