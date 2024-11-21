Силуанов назвал криптовалюту слишком волатильной для сбережений

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Курс криптовалюты непредсказуем. Это слишком волатильный инструмент для сбережений, заявил министр финансов РФ в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам министра, криптовалюта подходит для внешнеторговых операций. Это связано с тем, что она позволяет проводить расчеты без участия коммерческих банков из недружественных стран.

"Наше законодательство, которое в этом году было скорректировано, позволяет осуществлять расчеты с использованием цифровых финансовых активов, токенов и так далее", – сказал Силуанов.

Курс криптовалюты начал стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября. Эксперты связывают взрывной рост биткоина с победой Дональда Трампа на выборах. Однако для вложений этот актив все равно остается рискованным, предупреждают аналитики.

Между тем Владимир Путин 25 октября подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. В соответствии с ним правительство имеет возможность устанавливать запрет на майнинг цифровых валют в определенных регионах и их частях.

Президент также заявлял, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют.