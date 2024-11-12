Финансист Бадалов предупредил о рисках покупки биткоина на фоне его роста

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Взрывной рост биткоина связан с победой Дональда Трампа на выборах в США, но для вложений этот актив все равно остается рискованным. Таким мнением с Москвой 24 поделился доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее стоимость биткоина обновила сразу несколько рекордов: в ночь на 12 ноября его цена превысила 89 тысяч долларов. Еще в конце октября эта криптовалюта торговалась в районе 71 тысячи.

По словам Бадалова, нынешний рост связан с прошедшими выборами президента США и победой на них республиканца Дональда Трампа. В отличие от него, администрация уходящего американского лидера Джо Байдена была негативно настроена к подобным активам, подчеркнул финансист.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН В настоящее время складывается классическая ситуация, когда покупают на слухах, а продавать будут на фактах. Сейчас инвесторы надеются на благосклонное отношение нового президента США к криптовалютам.

"Трамп обещал изменить негативную политику предыдущей администрации по отношению к этим активам, превратить США в криптодержаву, сформировать американский запас биткоинов по аналогии с золотом. В общем, полная противоположность тем действиям, которые были при Байдене. Поэтому инвесторы пока настроены оптимистично", – рассказал Бадалов.

Однако эксперт подчеркнул, что за время своего существования курс биткоина зарекомендовал себя как цикличный – резкий рост обычно сменяется серьезным падением.

"На мой взгляд, нынешняя ситуация не исключение. Период спада наступит, вопрос лишь в том, на какой отметке будет установлен очередной исторический максимум курса и как быстро это произойдет. После этого на рынке начнется разворот, в этом нет никаких сомнений", – спрогнозировал Бадалов.

При этом финансист предупредил россиян, что сделки с такими активами несут в себе существенные риски.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН У криптовалют высокая волатильность. Соответственно, их приобретение рискует обернуться большими потерями. Может сложиться ситуация, когда инвестор купил биткоин очень дорого, а к моменту продажи он сильно подешевеет, так как сделка занимает время.

Также эксперт разъяснил нюансы вложения в биткоин в контексте вступившего в силу закона о майнинге криптовалют в России. В частности, покупать и продавать такие активы без своей криптофермы не получится. Кроме того, для осуществления сделок с биткоином майнеры обязаны вносить условный "депозит" (на профессиональном языке это называется Proof-of-stake) из других криптовалют. Это правило не только для РФ, а в целом для мировой индустрии, указал специалист.

"К сожалению, ситуацией начали пользоваться мошенники, вводя жертв в заблуждение, что теперь появился закон и все всем разрешено. Но на самом деле это не так", – заключил Бадалов.

Ранее российских майнеров обязали предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения об объеме полученной криптовалюты и адресе-идентификаторе, на который она была зачислена. Также ведомство разъяснило, что добывать ее без статуса ИП разрешено только в пределах энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов в месяц.

